رئيس شؤون الصابئة في ميسان يكشف سر ارتباط المندائيين بالماء

2020/07/20 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس شؤون الصابئة المندائيين في محافظة ميسان ناظم عودة حمادي ، سر ارتباط الصابئة المندائيين بالماء، فيما حدد الاعياد والطقوس السنوية التي يؤديها ابناء الطائفة.

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