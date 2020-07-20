ظريف ومسرور بارزاني يبحثان بشان تطوير العلاقات بين طهران واربيل

2020/07/20 | 03:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اربيل مساء الاحد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني....

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