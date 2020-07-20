المكسيك تسجل انخفاضا بعدد الوفيات بكورونا

2020/07/20 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 296 وفاة و5311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

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