شاهد.. إصابة ممثلة عراقية مشهورة بفيروس كورونا

2020/07/20 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، يوم الاحد عن إصابة ممثلة عراقية مشهورة بفيروس كورونا....

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