2020/07/20 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس منطقة كردستان العراق نجروان بارزاني ان كردستان لن تنسى دعم ايران لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجروان بارزاني: لن ننسى دعم ايران لكردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجروان بارزاني: لن ننسى دعم ايران لكردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).