الملك سلمان يدخل المستشفى

2020/07/20 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الديوان الملكي السعودي ، فجر الاثنين ، ان الملك سملان ادخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، دون اي تفاصيل اخرى.وجاء في البيان الذي نشر على موقع وكالة الانباء الرسمية واس : دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – […]

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