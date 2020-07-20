شكران مرتجى تدخل المستشفى بعد آلام مُبرحة

2020/07/20 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت الفنانة السورية، شكران مرتجى، الأحد، لعملية جراحية، استأصلت خلالها المرارة في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، بعد دخولها ليل الأمس بحالة إسعاف، نتيجة الآلام التي داهمتها فجأة، بدرجة قوية جدًا.وترقد شكران مرتجى في المستشفى، لتلقى العناية الطبية، حتى تتحسن حالتها وتغادر إلى منزلها بفترة نقاهة، لاستعادة نشاطها الفني بحسب ماصرحت لمجلة “في الفن”.[…]

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