2020/07/20 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف مدى التأثيرات الضارة التي قد نتعرض لها عند استخدام المراوح تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وميل البعض منا للنوم أسفلها أو في مواجهتها بشكل مباشر، ما يعرضم بالتبعية لمشكلات أخطر وأكثر حدة.وربما يُقدِم البعض على ذلك رغم إدراكهم خطورة الأمر لكونهم لا يقوون على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، فيكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء لا يجب عليهن النوم والمروحة تعمل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نساء لا يجب عليهن النوم والمروحة تعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).