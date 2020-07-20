تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا

2020/07/20 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أشواريا راي وابنتها، إلى مستشفى نانفاتي في مومباي، حيث يتلقى حماها نجم بوليوود، أميتاب باتشان العلاج من فيروس “كورونا” المستجد.وكانت أشواريا راي وابنتها “آراديا” في الحجر المنزلي الذاتي، بعد أن تبتت إصابتهما بالفيروس التاجي قبل 5 أيام، بحسب مانقلت “نوفوستي” عن صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.وبحسب مصادر، فقد […]

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