تقرير يتهم حكومة إقليم كوردستان بمنع عرب من العودة لقراهم.. واربيل توضح الأسباب

2020/07/20 | 07:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإثنين، حكومة إقليم كوردستان، بـ"منع" نحو 1,200 أسرة عربية من العودة إلى منازلهم في خمس قرى بعد أكثر من ست سنوات من استعادة المنطقة من "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ"داعش").

وقالت المنظمة إن السلطات الكوردية سمحت للسكان الكورد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة، في ناحية ربيعة غرب محافظة دهوك.

قالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش إن هذه الإجراءات توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب.



بحسب بيان للمنظمة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وقال إنها بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020، قابلت هيومن رايتس ووتش شخصاً من سكان كل من القرى الخمس – جدرية، والمحمودية، والقاهرة، والسويدية، وصوفية – التي سيطر عليها داعش لفترة قصيرة في 3 أغسطس/آب 2014.



واستعاد "البيشمركة"، السيطرة في غضون أيام.



وقال السكان الخمسة إن البيشمركة لا يزالون يسيطرون على المنطقة، وهم يمنعون عودتهم.



قدّروا عدد الممنوعين من العودة إلى القرى الخمس بنحو 1,200 أسرة.

من جانبه ردّ ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، على رسالة بشأن القرى الخمس التي حقّقت هيومن رايتس ووتش بشأنها.



قال إن القرى المعنية دُمرت بمعظمها خلال عملية استعادة القوى الأمنية للمنطقة من داعش في 2016 و2017.

وقال زيباري إن قادة المجتمع المحلي قالوا إنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المنطقة بسبب مخاوف من وجود "جماعات مسلحة" لم يسموها، وخلايا نائمة لداعش، والغارات الجوية التركية، ووجود "حزب العمل الكوردستاني"، والقيود على الحركة بسبب فيروس كورونا.

واضاف أن هناك مبادرات مستمرة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد لتحسين الآليات الأمنية المشتركة في المنطقة وتسهيل عمليات العودة.

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