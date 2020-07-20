إحالة رامز جلال ومالك قناة «MBC» للمحكمة

2020/07/20 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، الدعوى المُقامة من محامٍ وكيلًا عن طالبة، ضد مالك قناة «إم بي سي» والفنان رامز جلال، مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» على القناة خلال شهر رمضان الماضي، لاتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن البرنامج، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية.وقال صلاح […]

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