السعودية تعلن

2020/07/20 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت في الرياض، اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي برئاسة ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس الجانب السعودي، وعلي عبد الأمير علاوي، وزير المالية رئيس الجانب العراقي، لبحث تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وحماية المصالح المشتركة.

وأوضح عبد العزيز الشمري، سفير الرياض في بغداد، لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات تمثل دافعاً كبيراً لتطوير العلاقات السعودية - العراقية وانطلاقة حقيقية نحو مزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الشمري أن مجلس التنسيق السعودي - العراقي الذي بدأ اجتماعاته أمس سيبحث جميع المجالات التي تهم البلدين، لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة والزراعة...



وغيرها.

وأضاف: «مجلس التنسيق سوف يستأنف أعماله بحضور مجموعة وزراء من الجانب العراقي إلى جانب مسؤولين آخرين يلتقون نظراءهم من الجانب السعودي، وسنبحث كل ما يهم البلدين».

وبحسب السفير السعودي لدى العراق، ستشمل الاجتماعات «بحث الاستثمارات في مجال الطاقة، وتكون هناك لقاءات مع شركات كبيرة في مجال الطاقة لهذا الغرض».



كما لفت عبد العزيز الشمري إلى أنه «سيتم بحث إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي مع العراق والتنسيق لذلك خلال هذه الاجتماعات».

ووصل إلى الرياض عصر أمس وفد عراقي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والتخطيط والنفط والصحة والكهرباء والزراعة والشباب والرياضة والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي.

وتأتي هذه المباحثات قبل يوم من زيارة مقررة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الرياض.

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