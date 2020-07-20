ظريف لقناة العالم: زيارتي بغداد تقررت قبل جولة الكاظمي

2020/07/20 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) ‏20‏/07‏/2020 - بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع الرئاسات العراقية الثلاث العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية، كما بحث ال...

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