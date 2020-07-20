2020/07/20 | 08:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية السعودية: تأجيل زيارة الكاظمي إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية السعودية: تأجيل زيارة الكاظمي إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية السعودية: تأجيل زيارة الكاظمي إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).