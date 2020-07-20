البلداوي يكشف عن عوائق في ملف تدويل اغتيال “المهندس وسليماني” ومقاضاة الجناة

2020/07/20 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن وجود من يعيق ملف اغتيال “المهندس وسليماني” ومقاضاة الجانب الأميركي إزاء جريمته التي ارتكبها داخل بغداد، لافتا الى ان العراق يجب ان يكون اول المطالبين بمقاضاة اميركا وتدويل القضية لدى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “هناك تلكؤ داخل الحكومة إزاء […]

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