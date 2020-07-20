الحدث الأول من نوعه عربيًا.. احتفاء عربي وعراقي بأول رحلة عربية لاستكشاف الفضاء على متن “مسبار الأمل”

2020/07/20 | 08:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحتفي الأوساط العربية كافة، بالحدث الأول من نوعه على المستوى العربي، حيث اطلقت منذ ساعات أول رحلة عربية إلى الفضاء وتحديدًا إلى المريخ على متن مسبار الأمل الاماراتي، الحدث الذي حظي باهتمام عربي وعالمي بالغ.وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، فجر الاثنين، تلقيه أول إشارة من “مسبار الأمل”، الذي انطلق للفضاء […]

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