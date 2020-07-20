نائب: حكومة الكاظمي لم تنجح في تحركاتها وهناك تراجع بقرار “الخروج الأميركي”

2020/07/20 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب المستقل باسم خشان، ان الحكومة لم تنجح في تحركاتها واجراءاتها في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يعانيها العراق، لافتا وجود بعض التراجع من قبل كتل معينة إزاء قرار الخروج الأميركي من العراق.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “هناك هدر كبير في أموال الدولة والكاظمي لم يستطع استعادة ذلك، حيث ان […]

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