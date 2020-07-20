تأجيل زيارة الكاظمي الى السعودية ونقل الملك سلمان الى المستشفى

2020/07/20 | 08:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين (20 تموز 2020)، تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض، بعد نقل الملك سلمان بن عبد العزيز للمستشفى.

وقال وزير الخارجية السعودية عبر حسابه في تويتر: "‏تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

قبل ذلك، دخل العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

وذكر البيان الملكي، أن "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

وكان وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد وصل الى الرياض يوم أمس، تحضيراً لاتمام اتفاقات بين السعودية، خلال الزيارة التي كان من المقرر ان يجريها الكاظمي اليوم الى الرياض، وهي أول زيارة له خارج البلاد.

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