فرقة العباس القتالية تُشيد مُغتسلا خاصا لضحايا كورونا في كربلاء

2020/07/20 | 08:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية في العراق التابعة للحشد الشعبي، عن انجاز خلية الازمة في الفرقة للمغتسل الموسوم بـ "يس" تيمناً باسم نبي الرحمة محمد (صلى ال...

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