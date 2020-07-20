الجنوب “يفلت” من قبضة السخونة المرتقبة ومناطق أخرى “أشد تضررًا”.. ومؤشرات “سيئة” تهدد فصول الخريف والشتاء في العراق

2020/07/20 | 08:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت مؤشرات ارتفاع الحرارة خلال هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم “قائمة” وفق خرائط الطقس، لتكون الأشد وطأة وتسجل درجات حرارة تتجاوز عتبة نصف درجة الغليان ولاسيما في مدن الفرات الأوسط.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن طقس الاثنين تشهد المناطق كافة اجواء مشمسة وحارة بسبب استمرار […]

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