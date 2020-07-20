السلطات الصينية تفرض حالة الطوارئ جنوبي البلاد

2020/07/20 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية،فرض حالة الطوارئ جنوبي البلاد لإنقاذ أكثر من 1900 شخص علقوا بمنازلهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، في إقليم هوبي.

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