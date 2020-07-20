ملك السعودية يدخل المستشفى

2020/07/20 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.

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