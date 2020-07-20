قوة الإتحاد الاشتراكي بين المناضل العضوي وبين عابري السبيل - مليكة طيطان

2020/07/20 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مليكة_طيطان اقتسم تدوينة الأخت المناضلة ناديا وليفي ، بل اطعمها بما سبق و تناولت من توليفة بين المثقف و المناضل العضوي القادم من عمق القضية و المناضل العضوي القادم من العلم و العرفان و الثقافة ,كلاهما راهنا على الطبقة الأخيرة لم تكن في اعتبارهم مجرد مطية ...



كانت هي صلب الاهتمام و عمقه انه الشهيد المهدي بن بركة و الشهيد ابراهيم الروداني مناسبة تستدعي مهندس الإشتراكية العلمية الشهيد عمر بنجلون حينما راهن على ......





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