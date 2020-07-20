العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وقطر - إلهامي الميرغني

2020/07/20 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني كثيرا ما يقال ان الرأسمال ليس له وطن ، فهو يبحث عن الأرباح في أي بلد وفي أي نشاط .



ورغم تصاعد الحرب علي الأرهاب منذ سقوط حكم الأخوان المسلمين في مصر ومعارك الجيش المصري ضد بؤر الأرهاب في سيناء وحدودنا الغربية،واتهام تركيا وقطر الصريح بدعم الأرهاب والأرهابين في مصر .



فقد دفعني ذلك للبحث في حجم النشاط الاقتصادي التركي والقطري في مصر خلال السنوات الأخيرة رغم الحروب السياسية والتصريحات الإعلامية العال ......





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