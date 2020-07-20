إيران.. تنفيذ حكم الاعدام بحق متهم بالتجسس لصالح الموساد

2020/07/20 | 08:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتم فجر اليوم الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد، المتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات المركزية الاميركية (السي اي ايه) والموساد الإسرائيلي.بحسب وكالة "فارس" للانباء.وكانت السلطات القضائية في إيران كشفت عن أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير الماضي، ولا علاقة مباشرة له باغتيال سليماني.وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن المستشارين الايرانيين الموجودين في سوريا.وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، إن "الجاسوس الذي جرى إعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية CIA".

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