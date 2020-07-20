لحين خروج الملك.. اتفاق بين بغداد والرياض على تأجيل زيارة الكاظمي

2020/07/20 | 08:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين.وقال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: "تقدر المملكة لاختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل صباحا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

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