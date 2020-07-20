تأجيل زيارة الكاظمي بعد تدهور صحة الملك السعودي  

2020/07/20 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ,الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى.وقال آل سعود في تغريدة على تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إنه “ادراكا لأهمية هذه الزيارة وللرغبة في نجاحها قررت السعودية بالتنسيق حكومة […]

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