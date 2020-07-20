2020/07/20 | 09:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد بن سلمان يعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد بن سلمان يعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد بن سلمان يعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).