2020/07/20 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق بامكانه اللجوء الى الامم المتحدة ونادي باريس للتحكيم الدولي للنظر بملف الانابيب العراقية الناقلة للنفط الى البحر الاحمر، لافتا الى ان السعودية صادرت تلك الانابيب واعتبرتها جزء من التعويضات التي اقرها مجلس الامن جراء الحرب في عام 1990.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الاتفاقيات الثناية بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يوضح الطرق القانونية لاسترداد انبوب النفط العراقي الذي استحوذت عليه السعودية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يوضح الطرق القانونية لاسترداد انبوب النفط العراقي الذي استحوذت عليه السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).