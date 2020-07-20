كابيتال بنك يطلق برنامج لتحفيز الشركات الأردنية لدخول السوق العراقي

2020/07/20 | 09:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلنت مجموعة كابيتال بنك أمس عن إطلاق برنامج جديد لتحفيز الشركات الأردنية ومساعدتها على توسيع نطاق أعمالها بالدخول إلى السوق العراقي.وقال البنك في بيان تم نشره على صحيفة الغد الاردنية وتابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، انه ووفقا للبرنامج الجديد ستقوم كابيتال للإستثمارات وهي الذراع الاستثمارية لكابيتال بنك وبالتعاون مع شركة […]

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