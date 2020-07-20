مكتب الكاظمي يعلن تأجيل زيارة السعودية ويبين السبب

2020/07/20 | 09:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تأجيل زيارة السعودية.وذكر البيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتضامن وتفاعل اخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى وعكة صحية طارئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات، داعين الله الشفاء العاجل لجلالته".وأضاف، أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة الى اقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".وأكد الكاظمي، "في اتصال هاتفي مع سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام".

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