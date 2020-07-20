2020/07/20 | 09:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم: شركاء أسسوا سلطات بعيدة عن مفهوم الدولة وحكومات مسؤولة عن انهيارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/20 | 09:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: شركاء أسسوا سلطات بعيدة عن مفهوم الدولة وحكومات مسؤولة عن انهيارها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: شركاء أسسوا سلطات بعيدة عن مفهوم الدولة وحكومات مسؤولة عن انهيارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).