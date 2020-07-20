مدير سدة سامراء: لا وجود لأي انخفاض في مناسيب نهر دجلة

2020/07/20 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت إدارة سدة سامراء، الاثنين، عن استمرار تصريف المياه باتجاه بغداد ومحافظات جنوب البلاد بشكل جيد مع عدم وجود انخفاض في مناسيب المياه على عمود نهر دجلة.وقال مدير سدة سامراء وناظم الثرثار رئيس مهندسين اقدم كريم حسن حمادي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “سدة سامراء مستمرة بإطلاق […]

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