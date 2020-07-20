2020/07/20 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني مطلع، الاثنين، بإعتقال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر واحالته للقضاء بتهمة التجاوز على محرم نفطي.وقال المصدر لـ”تقدم” إنه “تم اعتقال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر و احالته الى القضاء بتهمة التجاوز على محرم نفطي”.وأضاف انه “تم إحالة ماهر للقضاء بعد منع اصحاب المحال التجارية المجاورة لمقبرة الزبير و …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قائم مقام قضاء الزبير واحالته للقضاء وكالة تقدم الاخبارية.

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