أنقرة تعلن قتل 4 من العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق

2020/07/20 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، قتل 4 من عناصر حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (20 تموز 2020)، بيانا بشأن تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المكتب في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى بت

بغداد اليوم- بغداد

بدأت في الرياض، أمس، اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي برئاسة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس الجانب السعودي، والدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية رئيس الجانب العراقي، لبحث تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف ال

بغداد اليوم- متابعة

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الاثنين (20 تموز 2020)، مقالاً لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، تحدث فيه عن ضرورة الركون الى الدولة، وترك الفوضى.

نص المقال:

بدأ صراع الدولة واللادولة منذ أن شهد العراق تغيي

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