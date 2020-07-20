بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك


بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك
2020/07/20 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كركوك

انفجرت عبوة ناسفة، الإثنين (20 تموز 2020)، في حي سكني وسط محافظة كركوك.

وقال مصر أمني في حديث ل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links