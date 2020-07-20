2020/07/20 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم
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وقال مصر أمني في حديث ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كركوك
انفجرت عبوة ناسفة، الإثنين (20 تموز 2020)، في حي سكني وسط محافظة كركوك.
وقال مصر أمني في حديث ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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