بالصور.. انفجار عبوة ناسفة وسط كركوك

2020/07/20 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

انفجرت عبوة ناسفة، الإثنين (20 تموز 2020)، في حي سكني وسط محافظة كركوك.

وقال مصر أمني في حديث ل...





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