مكتب الكاظمي يصدر بياناً بشأن تأجيل زيارة السعودية

2020/07/20 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (20 تموز 2020)، بيانا بشأن تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المكتب في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى بتضامن وتفاعل اخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى وعكة صحية طارئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات".

واضاف البيان أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة الى اقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".

وأكد الكاظمي في اتصال هاتفي مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان "تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين (20 تموز 2020)، تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض، بعد نقل الملك سلمان بن عبد العزيز للمستشفى.

وقال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله عبر حسابه في تويتر: "‏تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

قبل ذلك، دخل العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات حسب بيان أصدره الديوان الملكي.

وذكر البيان الملكي، أن "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

وكان وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد وصل الى الرياض يوم أمس، تحضيراً لاتمام اتفاقات بين السعودية، خلال الزيارة التي كان من المقرر ان يجريها الكاظمي اليوم الى الرياض، وهي أول زيارة له خارج البلاد.

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