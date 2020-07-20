إيران تعدم ’’سيد محمود مجد’’ بتهمة التخابر مع الموساد حول أماكن تواجد سليماني

2020/07/20 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق سيد محمود مجد، الذي أدانه القضاء الإيراني في وقت سابق بتهمة التخابر مع "الموساد" الإسرائيلي، حول أماكن تواجد الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قبل اغتيال مطلع 2020.

وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني، عباس أصلاني، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "إيران أعدمت سيد محمود موسوي مجد، الرجل المدان بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد".





وأنقل أصلاني عن الجهاز القضائي الإيراني، ما قاله في حزيران الماضي، بأن "سيد محمود أعطى معلومات لوكالة المخابرات المركزية والموساد حول مكان وتحركات القائد الإيراني الراحل قاسم سليماني".

يتبع.



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