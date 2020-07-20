إيران تعدم الشخص المتهم بـ”إفشاء” تحركات قاسم سليماني

2020/07/20 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها أعدمت الشخص المدان بالمساعدة في إفشاء وتحديد موقع قاسم سليماني ويدعى محمود موسوي مجد.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” “تم اليوم إعدام محمود موسوي مجد المرتبط بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد والذي زودها بمعلومات استخبارية عن الأجهزة الأمنية (الإيرانية)، وخاصة القوات المسلحة بما في ذلك الحرس […]

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