تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية لاسباب تتعلق بالحالة الصحية للملك سلمان

2020/07/20 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تاجيل زيارة الكاظمي الى السعودية لاسباب تتعلق بالحالة الصحية للملك سلمان.

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