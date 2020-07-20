إصابة نائب ايراني بفيروس كورونا

2020/07/20 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصيب ممثل اهالي مشهد في البرلمان الايراني محمد حسين حسين زادة بحريني، بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة انباء فارس ان النائب حسين زاده بحريني وبعد ظهور الاعراض الأولية للفيروس، قام باجراء اختبار وكانت نتيجته إيجابية، هو الآن في الحجر الصحي المنزلي.ولغاية الآن اصيب 11 عضوا بالبرلمان الايراني بفيروس كوفيد- 19 كما […]

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