صولة وزارة الاتصالات تحصد أولى نتائجها: كسب 7 مليار دينار كانت “تائهة في الصحراء”

2020/07/20 | 10:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت لجنة الخدمات النيابية اليوم الاثنين، أنَّ العمليات التي تقوم بها وزارة الاتصالات ضد مهربي سعات الانترنت؛ وفرت ما بين 5 الى 7 مليارات دينار شهرياً، وهو مردود جيد للوزارة، بينما رحبت باستيراد الكهرباء من الخليج.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي في تصريحات صحفية، إن “وزارة الاتصالات تسير بخطوات […]

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