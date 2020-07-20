إيران تجني عائدات بقيمة 2.8 مليار دولار من حقل نفط مشترك مع العراق

2020/07/20 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير النفط الايرانية، عن جني عائدات بـ 2.8 مليار دولار من حقل “آزادكان الجنوبي” الواقع جنوب غربي البلاد والمشترك مع العراق.وأوضح “تورج دهقاني” بمراسم توقيع عقد تطوير حقل آزادكان الجنوبي اليوم الاثنين، أن الحقل يعد رمزا لتطوير أنشطة المنبع، ومن أهم الحقول قيد التطوير في البلاد.وأضاف […]

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