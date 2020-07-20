لماذا المسرح - مانفستو جديد - اشرف عتريس

2020/07/20 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس لأنه أكبر معلم للبشرية فى التاريخ الانسانى كله لأنه نوع من الطقوس كالصلاة والتعبد والجنازات والاحتفالات والمآسى والمباهج لأنه يجمع بين كافة الفنون ومن يصنعها فى ابداع وتجل لأنه حالة من التمرد والغضب والفرح والحزن وكل الانفعالات الإنسانية لأنه يثير الفكر والشجن والبهجة والتساؤل والاستفهام الدائم عن الحياة وعبثها لأنه يكسر الأنوية ويسحق الفردانية المفرطة المريضة ويعالجها بالاندما ......





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