حمى سرقة المال العام ----غثاثة سياسية ومخاض عسير للتغيير ؟! - عبد الجبار نوري

2020/07/20 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري حمى سرقة المال العام --- غثاثة سياسية ومخاض عسير للتغيير!؟عبدالجبارنوريحينما يسير اللصوص في الطرقات آمنين فهناك سببان : فأما النظام لصٌ كبير أو الشعب غبي أكبر وجسد مصاب بالشيخوخة والتكلس الحزبي /لي كوان يو .وأن الله أكثر غضاضة وكرهاً لسياسي الرذيلة التي تحكم بأسمهِ وتعهر بأسمهِ وتسرق بأسمهِ وهم قتلة أفاقون أوغاد يجب أدخالهم بمصحات عقلية ، الشعب العراقي لم يعد تحمل كذبهم وزيفهم ونفاقهم ......





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