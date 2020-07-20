الوقف السني يمدد تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى

2020/07/20 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الوقف السني العراقي استمرار تعليق الصلاة في المساجد إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.وكانت قد أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق عدة قرارات بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، ومنها تقليص ساعات حظر التجوال.وتضمن قرارات اللجنة تقليص … Readmore

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