الخارجية السعودية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي للمملكة لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

2020/07/20 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، تعلن تأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض لحين خروج الملك السعودي من المستشفى التي دخلها لـ”إجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة”.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بيان رسمي، … Readmore

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