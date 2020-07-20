وفاة سلطان هاشم تثير الجدل في مواقع التواصل.. هل كان بطلاً أم سبباً بالهزائم والقمع؟

2020/07/20 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: توفي مساء أمس الأحد، وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد بعد تعرضه لأزمة قلبية.ويُحتجز آخر وزير دفاع في النظام السابق في سجن الناصرية المركزي (الحوت) فيما جرى نقله بعد وعكته الصحية إلى مركز الناصرية للقلب إلا أنه فارق الحياة في الطريق.انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الوزير العراقي بين […]

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