الكشف عن مليارات الدولارات تحصدها إيران من حقل نفطي “مشترك” مع العراق

2020/07/20 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير النفط الايرانية، عن جني عائدات بـ 2.8 مليار دولار من حقل “آزادكان الجنوبي” الواقع جنوب غربي البلاد والمشترك مع العراق.وبحسب وسائل إعلام ايرانية، فإن تورج دهقاني أوضح بمراسم توقيع عقد تطوير حقل آزادكان الجنوبي اليوم الاثنين، أن الحقل يعد رمزا لتطوير أنشطة المنبع، ومن أهم […]

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