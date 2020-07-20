2020/07/20 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ.وبعد إخفاق محاولتين سابقتين في الأسبوع الماضي بسبب الطقس، أقلع مسبار الأمل في الساعة 06:58 بتوقيت اليابان، يوم الاثنين (22:58 بتوقيت غرينتش، الأحد).وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تطلق أول مسبار لاستكشاف المريخ لتكون الاولى عربياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تطلق أول مسبار لاستكشاف المريخ لتكون الاولى عربياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).